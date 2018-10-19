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    وزير خارجية السعودية يلتقي بسفير ألمانيا في مؤشر جديد على تحسن العلاقات

    11:10 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
    وزير خارجية السعودية يلتقي بسفير ألمانيا في مؤشر جديد على تحسن العلاقات

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

    القاهرة—(وكالات):

    ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الخميس، أن وزير خارجية المملكة عادل الجبير التقى مع السفير الألماني يورج راناو في علامة أخرى على أن البلدين يطويان صفحة خلاف دبلوماسي.

    كان خلاف قد نشب بين البلدين في نوفمبر عندما ندد وزير خارجية ألمانيا في ذلك الحين زيجمار جابرييل بما وصفها نزعات المغامرة في الشرق الأوسط في تصريحات اعتبرت على نطاق واسع هجوما على السياسات السعودية لا سيما في اليمن، حسبما نقلت رويترز.

    وأججت التصريحات التوتر الذي كان يهيمن بالفعل على العلاقات نتيجة تعليق صادرات السلاح الألمانية للسعودية. ودفعت التصريحات الرياض إلى سحب سفيرها واستبعاد الشركات الألمانية من أعمال خصوصا في قطاع الصحة المربح.

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