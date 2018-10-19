477 مليون دولار قيمة مبيعات ألمانيا من الاسلحة للسعودية في 9 أشهر

برلين- (د ب أ):

وافقت الحكومة الالمانية على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولار حتى الان خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الالمانية بعد الجزائر، وفقا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الالمانية اطلعت عليها وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وذكرت الوثيقة، التي أعدتها الوزارة بناء على طلب من نائب برلماني، وافقت برلين على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 416.4 مليون يورو ( 477 مليون دولار) في الفترة من الاول من يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري.

وأشار البيان إلى أن السعودية تقود تحالفا عربيا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وبلغت قيمة مبيعات الاسلحة الالمانية للجزائر في نفس الفترة من العام الجاري 741.3 مليون يور.

وقد تشكل مبيعات الاسلحة للسعودية خرقا لاتفاق وقعه طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا في بداية الولاية الرابعة للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.

ويصر النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، على أن الاتفاق لا يسمح للحكومة الالمانية بالموافقة على تصدير أسلحة لأي دولة تشارك "بشكل مباشر" في حرب اليمن.

ولكن ثمة استثناء في الاتفاقية، خاص بالصفقات التي توصلت إليها ألمانيا قبل بداية الولاية الرابعة للمستشارة.

وطرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا هما التحالف المسيحي، برئاسة ميركل، (وهو مكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.