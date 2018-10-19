الكوريتان تكمل تقريبا إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة

سول- (دب ا):

اكملت الكوريتان الجنوبية والشمالية عملية إزالة الألغام تقريبا في الجانبين الجنوبي والشمالي من المنطقة الأمنية المشتركة، والتي تعتبر خطوة أولى لنزع السلاح فيها.

وينص الاتفاق العسكري (اتفاق 19 سبتمبر العسكري) على تنفيذ إعلان بانمونجوم، والذي يقضي بان تكمل الكوريتان عملية إزالة الألغام حتى يوم 20 أكتوبر الجاري، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وقال مصدر حكومي، اليوم الجمعة، إن الجانب الجنوبي أكمل عملية إزالة الألغام تقريبا، مضيفا أن الجانب الشمالي سيدخل مرحلة التشطيبات النهائية لعملية إزالة الألغام اليوم وسيكمل العملية في غضون يوم غد السبت.

وقالت مصادر إن كوريا الشمالية كشفت عن خمسة ألغام وفجرتها في إطار عملية إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة التي بدأت في اليوم الأول من الشهر لجاري، فيما لم يكشف الجنوب أي لغم في الجانب الجنوبي من المنطقة.

وأضاف المصدر الحكومي إن الكوريتين يجب عليهما سحب نقاط الحراسة والقوات والأسلحة النارية من المنطقة الأمنية المشتركة حتى يوم 25 أكتوبر الجاري بموجب الاتفاق العسكري.

وبعد اكتمال نزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة، يمكن أن يزور مدنيون جنوبيون وشماليون وسياح وأجانب الجانبين الجنوبي والشمالي للمنطقة بحرية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

تأتي هذه الخطوات في إطار التحسن الذي طرأ على العلاقات كنتيجة للقمم التي عقدت بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاييه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون.