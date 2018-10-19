خرج ولم يعد.. هؤلاء اختفوا قبل خاشقجي (ملف خاص)

أعد الملف: سارة عرفة ورنا أسامة ومحمد الصباغ وهدى الشيمي:

لم يكن جمال خاشقجي أول وربما ولا آخر شخص يختفي أثره من الوجود. سبقه كثيرون. بعضهم انكشف مصيره لكن بعد سنوات. وهناك آخرون ما زال أقاربهم وأحباؤهم يبحثون عن طرف خيط يدلهم على ما جرى.

تحفل منطقة الشرق الأوسط بالكثير من الأمثلة: معارض مغربي اختفى من الوجود فجأة؛ رجل دين لبناني زار طرابلس الليبية لكن كان زيارة بلا عودة؛ وزير ليبي سابق اختفى من أمام فندق قاهري ولم يظهر إلا جثة في 2012 في موطنه الأصلي، ليبيا؛ ناشطون سوريون أربعة مرت خمس سنوات دون أن يُسمع منهم أو عنهم.

في الموضوعات التالية سرد لبعض سير هؤلاء الذين خرجوا -لكنه كان خروجًا- بلا عودة...

"خرج ولم يعد": خاشقجي.. صديق "بن لادن" الذي حيّر اختفاؤه العالم

"خرج ولم يعد": رزان ورفاقها.. خمس سنوات من المصير المجهول

"خرج ولم يعد": الليبي منصور الكيخيا.. مسافر بلا وداع

"خرج ولم يعد": موسى الصدر... ذهاب إلى ليبيا بلا عودة

خرج ولم يعد: المغربي المهدي بن بركة.. جثة مفقودة وسيناريوهات متضاربة