القبض على أمريكي في تايوان على خلفية مقتل مُعلِم كَندي

تايبيه- (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية في تايوان، اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على مواطن أمريكي على خلفية جريمة مقتل مُعلِم كندي في شهر أغسطس الماضي.

يشار إلى أن جاسون يوجين هوبي، الذي يبلغ من العمر 46 عاما، هو رابع مشتبه به تلقي شرطة تايوان القبض عليه على خلفية جريمة القتل المروعة التي أودت بحياة الكندي رامجاهان سانجاي ريان في حديقة بالعاصمة تايبيه.

وعُثِر على جثة الكندي ممزقة على ضفة نهر بمنطقة "يونج" في مدينة تايبيه الجديدة، شمالي العاصمة، يوم 22 أغسطس الماضي، بعد يوم من مقتله.

وفي يوم 25 أغسطس، ألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم، وهما أمريكي يدعى إيوارت اودين بينت وتايواني يدعى "وو".

وبعد شهر، تم ترحيل الاسرائيلي-الامريكي اورين شلومو ماير، الذي كان هرب إلى الفلبين في أعقاب الجريمة إلى تايوان، وتم إلقاء القبض عليه لدى عودته.

ووفقا لبيانات الشرطة، اشترى هوبي بعض الوقود والالعاب النارية وذهب إلى ضفة النهر، يوم وقوع الجريمة.

ووفقا لـ "وكالة الانباء المركزية" الرسمية في تايوان، قال هوبي إنه ليس له أي علاقة بجريمة القتل.