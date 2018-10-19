بيسكوف : موسكو لن تتدخل في قضية اختفاء خاشقجي وتعول على الإطار القانوني

موسكو- (د ب أ):

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لا يجدر بها أن تتدخل في الوضع حول الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، وإن موسكو تعول أن تحل هذه القضية في الإطار القانوني.

وقال بيسكوف للقناة التلفزيونية الروسية الأولى في هذا الصدد نشرتها اليوم قناة "روسيا اليوم": "لا أعتقد أنه يجدر التدخل بطريقة أو بأخرى في الوضع بشأن الصحفي السعودي أو مناقشته أو تفكيكه قطعة قطعة. التعاون القائم بين أجهزة التحقيق التركية والدبلوماسيين السعوديين بالطبع مصدر ارتياحنا. نحن نعول أن الوضع سوف يحل من دون اتهامات جوفاء، في الإطار القانوني".

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح أمس الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء خاشقجي في تركيا، قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف بوتين " لا يمكننا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة"، مشيرا إلى أن "اختفاء خاشقجي أمر مؤسف قطعا لكننا بحاجة لفهم ما حدث".

واختفى الصحفي السعودي خاشقجي، الذي كان يعمل ككاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، في تركيا في الثاني من شهر أكتوبر الجاري بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول. وقالت السعودية انه اختفي بعد الخروج من القنصلية.