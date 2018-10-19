وزير القوى العاملة: إصدار "بوليصة تأمين" على العاملين في الخارج قريبا

الكويت - (أ ش أ):

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة في سبيلها لإطلاق (بوليصة تأمين) تغطي الأخطار التي يتعرض لها العامل المصري في الخارج، ويلتزم بها صاحب العمل لصالح العامل، فى حالة اخلاله بشروط التعاقد.

وأوضح سعفان – فى تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، على هامش حضوره الدورة التاسعة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية فى الكويت – أن البوليصة تأتى فى إطار سعى الدولة وحرصها على الحفاظ على جميع أبنائها، سواء في الداخل أو فى الخارج، وحمايتهم من أى مشاكل تواجههم من صاحب العمل.

وأضاف أن الفكرة بدأت أولا بهدف تأمين العمال داخل مصر، من خلال وضع قواعد وقوانين تحمي العامل من أمور كثيرة تواجهه، وكذلك وضع غطاء تأميني للعامل وأسرته، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الإجراءات والشروط والضوابط الخاصة باطلاق (بوليصة التأمين) الخاصة بالعمال فى الخارج، لكن سيتم وضعها فى القريب العاجل.

وحول زيارته للكويت، قال سعفان إنه التقى وزير الشئون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، والتى أكدت دعمها لكل العمال الذين لهم حقوق لدى أصحاب العمل، وشددت على أن أي صاحب حق، سيحصل على حقه، وفق الأطر والقوانين المنظمة للعمل بالكويت، مؤكدا أن الكويت تنصف كل من له حق على أرضها.

وفيما يتعلق بمشروع الربط الالكتروني بين الكويت ومصر، أكد أن المشروع متميز ويتم العمل عليه من خلال سنوات مع الكويت؛ لتلافي أي مغالطات أو مخالفات في مجال استقدام العمالة المصرية الى الكويت، مشيرا إلى أنه سيتم العمل التجريبى للمشروع فى ديسمبر المقبل، على ان تكون الانطلاقة الرسمية فى أول يناير 2019، وذلك لتحقيق انضباط في علاقة العمل بين البلدين، من خلال تلقي واستقبال كل المعاملات العمالية.

وحول قضية "الشهادات المزورة" التى أثيرت فى الكويت مؤخرا، ومدى التعاون بين البلدين فى هذا الشأن، أكد وزير القوى العاملة أن جميع الشهادات الصادرة عن الجامعات المصرية صحيحة وموثقة، مشددا على أن أي تلاعب يتم كشفه فورا من خلال الأجهزة المعنية.