طالبان تحذر الأفغان من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة

كابول - (د ب أ):

تعهدت حركة طالبان بإغلاق جميع الطرق "الرئيسية والفرعية" في أنحاء أفغانستان، قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت، وحذرت المواطنين من الادلاء بأصواتهم.

وفي بيان أصدرته اللجنة العسكرية التابعة للحركة، وصفت طالبان الانتخابات بأنها "دراما مضللة" من قبل "الغزاة"، وقالت إن المشاركة فيها تعني "مساعدة الغزاة في تنفيذ مؤامراتهم".

وطلبت اللجنة من المواطنين الافغان مقاطعة الانتخابات، التي وصفتها بأنها "عملية أمريكية" ودعتهم إلى عدم السماح باستخدام منازلهم أو مدارسهم أو مساجدهم أو مستشفياتهم في هذه العملية.

يأتي البيان في أعقاب إعلان طالبان مسؤوليتها عن هجوم استهدف اجتماعا أمنيا رفيع المستوى عُقِد داخل قصر حاكم قندهار أمس الخميس، وأسفر عن مقتل اثنين من كبار المسؤولين الافغان، وإصابة الحاكم وجنرال عسكري وثلاثة أمريكيين.

وشارك في الاجتماع قائد بعثة الدعم الحازم لحلف شمال الاطلسي (ناتو) والقوات الامريكية في أفغانستان، لكنه نجا دون أذى، وفقا لما ذكرته البعثة في بيان.