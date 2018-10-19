تدمير 7 مقرات لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت سرايا السلام التابعة للزعيم مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تدمير 7 مقرات لتنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام السرايا- في بيان مقتضب، أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- "أن قوة من سرايا السلام تمكنت في عملية نوعية من تدمير 7 أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابي".

في سياق آخر، أعلن الحشد الشعبي إحباط مخطط لتنظيم (داعش) لاستهداف قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وأضاف أن قوة من (اللواء 31) في الحشد بالتعاون مع قيادة عمليات صلاح الدين واستخبارات وشرطة بيجي نفذت اليوم عملية أمنية في منطقة البوجواري التابعة لقضاء بيجي، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن العثور على مضافات لخلايا تنظيم داعش كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية في القضاء.