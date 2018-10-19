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رئيس وزراء أستراليا: من المرجح أن تفقد الحكومة الأغلبية في الانتخابات التكميلية

08:20 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
رئيس وزراء أستراليا: من المرجح أن تفقد الحكومة الأغلبية في الانتخابات التكميلية

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

سيدني _ (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إن الحكومة الأسترالية من المرجح أن تخسر أغلبيتها في الانتخابات التكميلية المقررة غدا السبت.

وستجري الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة وينتورث الراقية بمنطقة ميناء سيدني، بعدما ترك مالكوم تيرنبول عالم السياسة بعد أن أبعده حزبه من منصب رئيس الوزراء في أغسطس وحل محله موريسون.

يمكن أن يؤدي الغضب المحلي إزاء معاملة عضو في البرلمان المحلي، فضلا عن سياسة الحكومة الضعيفة بشأن تغير المناخ، إلى خسارة الحزب الليبرالي لواحد من أهم مقاعده، الذي احتفظ به بهامش بنسبة 17.7 بالمئة.

وصرح موريسون للصحفيين بأن مرشح الحزب، السفير السابق لدى إسرائيل ديفيد شارما، هو المرشح الأضعف، ومن المحتمل أن يخسر غدا بسبب رد الفعل العكسي.

وردا على سؤل عما إذا كانت الحكومة قد تفقد مقعدها قال موريسون: "أعتقد أن التوقعات محددة بوضوح في هذا الاتجاه".

سيدني سكوت موريسون الحكومة الأسترالية أستراليا

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