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مقتل 20 حوثيا في كمين قرب الحدود السعودية

08:17 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
مقتل 20 حوثيا في كمين قرب الحدود السعودية

مليشيات الحوثي

عدن - (أ ش أ):

لقي 20 عنصرا من مليشيات الحوثي بينهم قيادي، مصرعهم في كمين نفذته القوات السعودية المشتركة داخل الأراضي اليمنية قرب الحدود السعودية.

وقالت المصادر العسكرية- لقناة (العربية) الإخبارية- إن القوات السعودية المشتركة مكونة من القوات البرية ومشاة البحرية تعاملت مع العناصر الحوثية الملقبة بـ "كتيبة الموت".

وأضافت المصادر، أن القوات السعودية المشتركة استهدفت "كتيبة الموت" بقذائف الهاون والمدفعية ومساندة من مروحيات الأباتشي وطيران تحالف دعم الشرعية باليمن، ودمرت تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم.

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