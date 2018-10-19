مقتل 20 حوثيا في كمين قرب الحدود السعودية

عدن - (أ ش أ):

لقي 20 عنصرا من مليشيات الحوثي بينهم قيادي، مصرعهم في كمين نفذته القوات السعودية المشتركة داخل الأراضي اليمنية قرب الحدود السعودية.

وقالت المصادر العسكرية- لقناة (العربية) الإخبارية- إن القوات السعودية المشتركة مكونة من القوات البرية ومشاة البحرية تعاملت مع العناصر الحوثية الملقبة بـ "كتيبة الموت".

وأضافت المصادر، أن القوات السعودية المشتركة استهدفت "كتيبة الموت" بقذائف الهاون والمدفعية ومساندة من مروحيات الأباتشي وطيران تحالف دعم الشرعية باليمن، ودمرت تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم.