أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

تكدس نفايات البلاستيك في اليابان بعد حظر الصين استيرادها

08:06 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
تكدس نفايات البلاستيك في اليابان بعد حظر الصين استيرادها

نفايات البلاستيك

طوكيو - (أ ش أ):

تكدست النفايات البلاستيكية في اليابان، فيما تحاول السلطات المحلية التغلب على المشكلة بعدما حظرت الصين استيراد مثل هذه النفايات العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة البيئة اليابانية أن الكثير من الحكومات المحلية أكدت تجاوز حجم النفايات البلاستيك الحد المسموح به.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) أن اليابان تصدر حوالي 1.5 مليون طن سنويا من النفايات البلاستيكية ، ذهب نصفها إلى الصين، التي استوردت النفايات لأغراض إعادة التدوير، وفي أواخر عام 2017 توقفت الصين عن قبول النفايات البلاستيكية بسبب القلق من التلوث البيئي.

هذا المحتوى من

طوكيو النفايات البلاستيكية اليابان الصين وزارة البيئة اليابانية

الخبر التالى:

نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق يؤكد براءته من 45 تهمة منسوبة إليه
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان