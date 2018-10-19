اليوم.. أكثر من 50 دولة تبحث القضايا التجارية والأمنية في بروكسل

بروكسل - (د ب أ):

تجتمع أكثر من 50 دولة أوروبية وآسيوية في بروكسل اليوم الجمعة؛ لبحث القضايا التجارية والأمنية الرئيسية وإظهار الدعم للنظام الدولي الذي يتعرض للتشكيك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تجمع قمة آسيا - أوروبا الـ12(آسيم) قادة جميع الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي وممثلين عن 23 دولة آسيوية وأوروبية أخرى ، بما في ذلك رؤساء وزراء روسيا والصين واليابان.

وتمثل المجموعة مجتمعة 55 في المئة من التجارة العالمية، و 60 في المئة من سكان العالم، و 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.