أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

جراح شهير يتولى منصب رئيس الوزراء في بوتان

06:52 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
جراح شهير يتولى منصب رئيس الوزراء في بوتان

علم بوتان

ثيمبو (بوتان) - (د ب أ):

سيصبح الجراح الشهير لوتاي تشيرينج رئيس الوزراء الجديد لمملكة بوتان الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا بعد فوز حزبه "دروك نيامروب تشوجبا" الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط في جولة الإعادة أمس الخميس.

وتقدم حزب "دروك نيامروب تشوجبا" على حزب "دروك فيسوم تشوجبا" الموالي للملكية، ليحصل على 30 مقعدًا من أصل 47 مقعدًا في البرلمان، وفقًا للنتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.

وأسفرت الجولة الأولى التي جرت في سبتمبر عن هزيمة مفاجئة لحزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء تشيرينج توبجاي.

وعلى الرغم من النمو المذهل الذي بلغ 7.5 بالمئة عام 2017، تواجه بوتان معدلات بطالة مرتفعة وديون خارجية متصاعدة، وركز الحزبان في حملتهما على القضايا الاقتصادية.

أجرت المملكة البوذية أول انتخابات عامة لها في مارس 2008، مسجلة نهاية ملكية استمرت مئة عام.

ولايزال الملك الوراثي هو رئيس الدولة الدستوري، ولكن يجب عليه التقاعد في سن 65 عاماً ، ويمكن عزله من قبل أغلبية الثلثين في البرلمان.

ثيمبو لوتاي تشيرينج بوتان جبال الهيمالايا

الخبر التالى:

اليوم.. أكثر من 50 دولة تبحث القضايا التجارية والأمنية في بروكسل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان