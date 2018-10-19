جراح شهير يتولى منصب رئيس الوزراء في بوتان

ثيمبو (بوتان) - (د ب أ):

سيصبح الجراح الشهير لوتاي تشيرينج رئيس الوزراء الجديد لمملكة بوتان الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا بعد فوز حزبه "دروك نيامروب تشوجبا" الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط في جولة الإعادة أمس الخميس.

وتقدم حزب "دروك نيامروب تشوجبا" على حزب "دروك فيسوم تشوجبا" الموالي للملكية، ليحصل على 30 مقعدًا من أصل 47 مقعدًا في البرلمان، وفقًا للنتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.

وأسفرت الجولة الأولى التي جرت في سبتمبر عن هزيمة مفاجئة لحزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء تشيرينج توبجاي.

وعلى الرغم من النمو المذهل الذي بلغ 7.5 بالمئة عام 2017، تواجه بوتان معدلات بطالة مرتفعة وديون خارجية متصاعدة، وركز الحزبان في حملتهما على القضايا الاقتصادية.

أجرت المملكة البوذية أول انتخابات عامة لها في مارس 2008، مسجلة نهاية ملكية استمرت مئة عام.

ولايزال الملك الوراثي هو رئيس الدولة الدستوري، ولكن يجب عليه التقاعد في سن 65 عاماً ، ويمكن عزله من قبل أغلبية الثلثين في البرلمان.