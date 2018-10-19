الملك سلمان يأمر بتنفيذ وصية رئيس السودان الأسبق

سلمان بن عبدالعزيز و سوار الذهب

القاهرة - مصراوي:

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتنفيذ وصية المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس جمهورية السودان الأسبق، والذي فارق الحياة الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، أن الملك سلمان أرسل برقيتي عزاء ومواساة للرئيس السوادني، عمر البشير، ولعائلة وذوي الفقيد الذي توفي اليوم في مدينة الرياض.

كما أمر بنقل جثمان الفقيد بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك "تنفيذا لوصيته".

كما بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء ومواساة مماثلتين.

وكانت وكالة الأنباء السوادنية أعلنت وفاة الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، وذلك في المستشفى العسكري بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السودانية، ولد عبد الرحمن سوار الذهب في مدينة الأبيض السودانية، عام 1935.

وتسلم السلطة، في أبريل عام 1985، وشغل المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، منصب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ثم وزير الدفاع في عهد الرئيس الأسبق، جعفر نميري.