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الكرملين: يتم التحضير للقاء يجمع بوتين ومستشار الأمن القومي الأمريكي

12:31 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
الكرملين: يتم التحضير للقاء يجمع بوتين ومستشار الأمن القومي الأمريكي

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

موسكو (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التحضير جار للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، كما أعرب عن أمل الرئاسة الروسية في عقد هذا اللقاء.

وحول لقاء قمة جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قال بيسكوف، وفقا لقناة روسيا اليوم: "إن الكرملين لم يتلق أي إشارات من واشنطن بهذا الشأن"، مضيفا:"أن رغبتنا في بناء العلاقات مع الأمريكيين ترتطم بجدار أصم".

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Asha
موسكو دميتري بيسكوف بوتين روسيا جون بولتون

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