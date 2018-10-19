الكرملين: يتم التحضير للقاء يجمع بوتين ومستشار الأمن القومي الأمريكي

موسكو (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التحضير جار للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، كما أعرب عن أمل الرئاسة الروسية في عقد هذا اللقاء.

وحول لقاء قمة جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قال بيسكوف، وفقا لقناة روسيا اليوم: "إن الكرملين لم يتلق أي إشارات من واشنطن بهذا الشأن"، مضيفا:"أن رغبتنا في بناء العلاقات مع الأمريكيين ترتطم بجدار أصم".