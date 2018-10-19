حول العالم في 24 ساعة: ماكرون يعلق الزيارات السياسية الفرنسية للسعودية
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، تعليق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للزيارات السياسية الفرنسية للسعودية، ووقوع مشادة بمجلس الأمن بين سفيري سوريا والسعودية بسبب خاشقجي، وانسحاب أمريكا من مؤتمر "مستقبل الاستثمار" في السعودية.
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