أبرز التصريحات في 24 ساعة: هكذا أنقذت نفسي من القتل على يد جنود متظاهرين
القاهرة - مصراوي:
أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، الخميس، أنه لن يعتزل العمل السياسي بغض النظر عن أي موقع تنفيذي، وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، تفاصيل الأزمة التي تعرض لها خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه استطاع السيطرة على عدد من الجنود الغاضبين الذين اقتحموا مكتبه وحاولوا قتله، فيما تعهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بتحري الحقائق حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددًا على أن العالم يستحق الحصول على إجابات ومعرفة ماحدث.
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