أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

بوتين: لن نفسد علاقاتنا مع السعودية دون حقائق قوية

11:57 م الخميس 18 أكتوبر 2018
بوتين: لن نفسد علاقاتنا مع السعودية دون حقائق قوية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن الإضرار بالعلاقات مع السعودية من غير حقائق قوية في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشدد الرئيس الروسي، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الإخبارية) الخميس، على أنه لا يمكن لروسيا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تتوافر حقائق ملموسة.

هذا المحتوى من

بوتين السعودية موسكو روسيا جمال خاشقجي

الخبر التالى:

باكستان تدين الهجوم الإرهابي في إقليم قندهار الأفغاني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان