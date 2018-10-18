بوتين: لن نفسد علاقاتنا مع السعودية دون حقائق قوية

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن الإضرار بالعلاقات مع السعودية من غير حقائق قوية في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشدد الرئيس الروسي، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الإخبارية) الخميس، على أنه لا يمكن لروسيا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تتوافر حقائق ملموسة.