ترامب لـ "نيويورك تايمز": خاشقجي ميت.. وأثق في تورط مسؤول سعودي كبير

كتب - هشام عبد الخالق:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي "ميت"، معربًا عن ثقته في تقارير الاستخبارات من عدة مصادر التي ترجح بقوة أن مسؤولًا سعوديًا ذا مركز كبير كان له دور في اغتيال خاشقجي.

وتابع ترامب في حوار قصير أجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: ما لم تحدث معجزة المعجزات، أود أن أعترف بأنه (خاشقجي) مات، وهذا مبنيّ على كل شيء، المعلومات الاستخباراتية التي تأتي من كل اتجاه.

وتقول الصحيفة، التي أجرت الحوار مع الرئيس الأمريكي في مكتبه بالبيت الأبيض، إن ترامب توقف قبل أن يذكر اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولكنه اعترف بأن الادعاءات أن ولي العهد السعودي أمر بعملية القتل تثير تساؤلات عميقة حول التحالف الأمريكي مع السعودية، وأنها أشعلت واحدة من أخطر أزمات السياسة الخارجية في فترة رئاسته.

وقال ترامب: "تسببت هذه القضية في إثارة مخيلة العالم، ولسوء الحظ هذا ليس أمرًا يدعو للتفاؤل".

وبعد هذه المقابلة، توجه الرئيس الأمريكي لقاعدة أندروز الجوية، وقال للصحفيين: "بالتأكيد يبدو لي أن جمال خاشقجي ميت"، مضيفًا: "هذا أمر سيء، ويجب أن تكون هناك عواقب وخيمة".