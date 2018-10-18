السودان: واشنطن أبدت استعداداها للتعاون في محاربة التطرف والإرهاب

الخرطوم (أ ش أ)

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبدت استعدادها للتعاون مع السودان في المجال العسكري وتعزيز أمن وسلامة الإقليم، بجانب العمل المشترك لمحاربة التطرف والإرهاب.

وأفاد عبدالمعروف -في تصريحات صحفية الخميس عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركته في معرض الاتحاد الأمريكي ومؤتمر التطرف العنيف- أن الزيارة حققت نجاحاً كبيراً في عكس وجه السودان المشرق.

ونوه إلى أن الزيارة عرّفت كذلك بمجهودات السودان في تحقيق السلام ومحاربة التطرف وسن القوانين والتشريعات في هذا الشأن، منوها بأن ذلك وجد القبول والرضا كجهود داعمة قامت بها الخرطوم.

وقال رئيس الأركان إن تدشين عمل الملحقية العسكرية السودانية بواشنطن بعد انقطاع دام لأكثر من 25 عاماً، سيعزز كثيراً من سبل التعاون ورغبة الطرفين الأكيدة في التعامل والتبادل العسكري.

وأشار إلى أنه تم استعراض جهود السودان وعلاقاته مع دول الإقليم وإنشاء قوات مشتركة ذات تجارب ناجحة، إضافة إلى إدانة الحركات المسلحة في دارفور واعتبارها مُهدِّداً للسلام والأمن الإقليميين.