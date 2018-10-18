ترامب: "يبدو من المؤكد" أن خاشقجي مات.. والعواقب ستكون وخيمة

القاهرة - مصراوي:

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون الصحفي السعودي جمال خاشقجي "ميت".

وقال ترامب، في تصريح للصحفيين قبل سفره إلى ولاية مونتانا: "يبدو من المؤكد" أن الأمر يبدو هكذا بالنسبة لي، وهذا أمر مؤسف للغاية. وأضاف: العواقب ستكون وخيمة.

كان الصحفي جمال خاشقجي اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد ذهابه لقنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق، وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، فيما تنفي الرياض ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله.