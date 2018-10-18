أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

حيدر العبادي يؤكد عدم اعتزاله العمل السياسي

10:18 م الخميس 18 أكتوبر 2018
حيدر العبادي يؤكد عدم اعتزاله العمل السياسي

بغداد (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، أنه لن يعتزل العمل السياسي بغض النظر عن أي موقع تنفيذي، مؤكدًا أنه سيقوم بإعادة إنتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني.

وقال العبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مشروع النصر للعراقيين جميعًا، وهو مشروع يضم كيانات ونخبًا ومنظمات تؤمن بالنصر كمشروع وطن ومصير دولة حرة وآمنة وموحدة"، مشيرًا إلى أن الائتلاف الذي يقوده لم يطالب بأي موقع وزاري في التشكيلة القادمة.
وتابع قائلاً : "قد يعرض علينا مواقع بمعادلة الحكم القادمة، وإن وجدنا ما يخدم مشروعنا ويقوي موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا اسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري فسنقبل به مع التأكيد على رفضنا للمحاصصة المقيتة".

وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح كلف عادل عبد المهدي في 2 أكتوبر 2018 بتشكيل الحكومة المقبلة.

هذا المحتوى من

حكومة العراق حيدر العبادي العمل السياسي

الخبر التالى:

ترامب: "يبدو من المؤكد" أن خاشقجي مات.. والعواقب ستكون وخيمة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان