حيدر العبادي يؤكد عدم اعتزاله العمل السياسي

بغداد (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، أنه لن يعتزل العمل السياسي بغض النظر عن أي موقع تنفيذي، مؤكدًا أنه سيقوم بإعادة إنتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني.

وقال العبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مشروع النصر للعراقيين جميعًا، وهو مشروع يضم كيانات ونخبًا ومنظمات تؤمن بالنصر كمشروع وطن ومصير دولة حرة وآمنة وموحدة"، مشيرًا إلى أن الائتلاف الذي يقوده لم يطالب بأي موقع وزاري في التشكيلة القادمة.

وتابع قائلاً : "قد يعرض علينا مواقع بمعادلة الحكم القادمة، وإن وجدنا ما يخدم مشروعنا ويقوي موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا اسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري فسنقبل به مع التأكيد على رفضنا للمحاصصة المقيتة".

وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح كلف عادل عبد المهدي في 2 أكتوبر 2018 بتشكيل الحكومة المقبلة.