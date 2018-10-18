أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

ماكرون يعلق الزيارات السياسية الفرنسية للسعودية

09:45 م الخميس 18 أكتوبر 2018
ماكرون يعلق الزيارات السياسية الفرنسية للسعودية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بروكسل (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن فرنسا علقت الزيارات السياسية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا، فيما أعلن أنه ينتظر "توضيحات" حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن ماكرون قال في حديثه للصحفيين بعد قمة القادة الأوربيين في بروكسل: "في ظل الظروف الحالية قررنا تعليق بعض الزيارات، السياسية منها".

وأضاف ماكرون أن زيارة وزير المالية برونو لو مير إلى المملكة لحضور المنتدى الاقتصادي الأسبوع المقبل لن تمضي قدمًا الآن.

بروكسل ماكرون السعودية فرنسا جمال خاشقجي ألمانيا هولندا

الخبر التالى:

ميركل وماكرون يتباحثان داخل حانة في بروكسل (فيديو)
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان