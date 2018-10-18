ماكرون يعلق الزيارات السياسية الفرنسية للسعودية

بروكسل (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن فرنسا علقت الزيارات السياسية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا، فيما أعلن أنه ينتظر "توضيحات" حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن ماكرون قال في حديثه للصحفيين بعد قمة القادة الأوربيين في بروكسل: "في ظل الظروف الحالية قررنا تعليق بعض الزيارات، السياسية منها".

وأضاف ماكرون أن زيارة وزير المالية برونو لو مير إلى المملكة لحضور المنتدى الاقتصادي الأسبوع المقبل لن تمضي قدمًا الآن.