الإكوادور تعتزم طرد السفير الفنزويلي بعد إساءة كراكاس للرئيس لينين مورينو

كيتو أ ش أ)

أعلن مسؤولون في الإكوادور اعتزام بلادهم طرد السفير الفنزويلي، بسبب وصف مسؤول من كراكاس لرئيس الإكوادور بأنه "كاذب".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مكتب وزارة الخارجية في الإكوادور أعلن عن قراره اليوم الخميس، قائلًا إن وزير الاتصالات والإعلام فى فنزويلا، خورخى رودريجيز، وصف الرئيس الإكوادوري لينين مورينو بأنه "كاذب" لقوله إن 140 حافلة تحمل مهاجرين من فنزويلا تعبر كل يوم متجهة إلى الإكوادور.

وصرّح مسؤولون في الإكوادور بأنهم لن يتسامحوا مع إساءة الجانب الفنزويلي متعهدين في الوقت نفسه باستمرار تقديم المساعدة للمهاجرين القادمين للبلاد، حسبما نقلت الشبكة.

وتأتي هذه التوترات المتصاعدة في ظل فرار كثير من المواطنين الفنزويليين من بلادهم على إثر الأزمة الحادة التي تضرب البلاد، والتي أدت لنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية فضلاً عن مشكلات الطاقة.