نائب ترامب: إزهاق روح صحفي بالعنف "إهانة لاستقلالية" المهنة

القاهرة - مصراوي:

تعهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بتحري الحقائق حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددًا على أن العالم يستحق الحصول على إجابات ومعرفة ماحدث، حسبما ذكر موقع قناة "الحرة".

وأضاف بنس، في تصريحات صحفية بولاية كولورادو الخميس، أن الولايات المتحدة ستجمع الأدلة وتقدمها للرئيس دونالد ترامب من أجل اتخاذ القرار مؤكدا على الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي.

وقال نائب الرئيس الأمريكي "إن إزهاق روح صحفي عبر العنف يعد إهانة لحرية الصحافة واستقلاليتها عبر العالم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الخميس، أنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب بأهمية منح السعودية مزيدًا من الوقت لاستكمال تحقيقاتها في قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع مع ترامب أطلع فيه بومبيو الرئيس على تفاصيل زيارته إلى كل من الرياض وأنقرة.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه أبلغ السعوديين بأن الولايات المتحدة تأخد قضية اختفاء خاشقجي منذ دخوله سفارة بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، على محمل الجد.

وأضاف أن المسؤولين السعوديين أكدوا له أنهم "سيجرون تحقيقا كاملا وشاملا لجميع الحقائق المتصلة بالقضية".

وكان الصحفي جمال خاشقجي اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد ذهابه لقنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق، وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، فيما تنفي الرياض ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله.