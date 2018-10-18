المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح لطالبة أمريكية بدخول البلاد

تل أبيب (د ب أ)

الغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بمنع الطالبة الأمريكية لارا القاسم من دخول البلاد بسبب دعمها المزعوم لمقاطعة إسرائيل.

وقضية القاسم هي واحدة من أولى الاختبارات القانونية الرئيسية لمحاولة الحكومة الإسرائيلية اليمينية منع النشطاء المنتمين للحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، والمعروفة باسم (بي دي إس).

وأشاد محاموها ليورا بيتشور ويوتام بن هليل بالقرار الذي اتخذ بالإجماع المؤلف من ثلاثة قضاة لصالح طلب القاسم، بأنه "انتصار لحرية التعبير والحرية الأكاديمية وحكم القانون" في إسرائيل.

وبقيت القاسم ، وهي من أصل فلسطيني ، في مركز احتجاز إسرائيلي لأكثر من أسبوعين بينما قدمت استئنافا ضد قرار الحكومة بمنع دخولها .

كانت القاسم قد حاولت الدخول إلى إسرائيل في الثاني من أكتوبر لبدء برنامج الدراسات العليا في الجامعة العبرية في القدس، ولكن تم إلغاء تأشيرتها كطالبة في المطار.

واستشهدت الحكومة بدورها كرئيسة لقسم طلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة فلوريدا، التي تدعو لمقاطعة إسرائيل.