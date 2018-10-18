وزير الداخلية الإيطالي: لا توجد سفن لمنظمات غير حكومية قبالة ليبيا بفضل جهودنا

روما (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، عدم تواجد سفن تابعة لمنظمات غير حكومية قبالة السواحل الليبية.

وقال سالفيني - وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية - "بفضل عملنا، لا توجد أي سفينة لمنظمة غير حكومية أمام المياه الليبية، لم يعد بمقدور مهربي البشر مواصلة عملهم القذر".

وأضاف الوزير "الحصيلة .. 110 آلاف مهاجر رسوا منذ بداية العام الماضي إلى شهر أكتوبر من نفس العام ، الوافدون هذا العام لم يتخطوا الـ21 ألفاً".

وانتقد سالفيني سياسات حكومات يسار - الوسط السابقة بشأن الهجرة ، وقال " هذا يحدث بينما كان الحزب الديمقراطي يرى أن الهجرة ظاهرة حتمية لا يمكن فعل أي شئ إزائها".

وكان مبعوث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالأوضاع بوسط البحر المتوسط فنسنت كوشتيل قد كشف في تغريدة قبل يومين أن عدد المهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي تجاوز لأول مرة عدد أولئك الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا بعد إنطلاقهم من ليبيا.