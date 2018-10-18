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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 30 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في تعز

06:56 م الخميس 18 أكتوبر 2018
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 30 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في تعز

صنعاء (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 30 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في محافظة تعز /275 كيلومترا جنوب صنعاء/عقب محاولة تسلل لمواقع الجيش.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها: "إن قوات الجيش استعادت السيطرة على مناطق تبيشعة وتبة صورة في مديرية مقبنة بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية".

في السياق نفسه، أكد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، اسقاط طائرة تجسس حوثية في تعز.

وكانت قوات الجيش اليمني قد اطلقت الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية واسعة بمساندة قوات التحالف العربي في جبهات مختلفة بتعز ، بهدف استكمال تحرير المحافظة من الحوثيين.

وتسيطر قوات الجيش اليمني على مدينة تعز، في حين يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا مطبقا.

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