الرئيس العراقي يدعو القوى السياسية لدعم رئيس الوزراء في تشكيل حكومته

بغداد (أ ش أ)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، القوى السياسية إلى دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل حقيبته الوزارية.

وقالت الرئاسة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، وفدا من جبهة الحوار الوطني برئاسة محمد تميم"، مبينا أن "أعضاء الوفد قاموا بتهنئة الرئيس بمناسبة توليه مهامه رسميا، متمنين له التوفيق والنجاح خدمة للعراق والعراقيين".

وأكد الرئيس العراقي "أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المرحلة المقبلة والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات"، داعيا القوى السياسية إلى "دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل الوزارة المقبلة، فضلا عن الوقوف معه في تنفيذ برنامجه الحكومي بنجاح وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي".

وشدد على "أهمية احترام سيادة الدستور من قبل كافة الأطراف السياسية وتطبيقه بما يضمن حقوق الشعب العراقي بجميع مكوناته".

وفي سياق آخر ، طالب رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، بعدم توقيع أي عقود وتعيينات أو تغييرات وظيفية وهيكلية .

وقال عبد المهدي - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم - "لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية ".

وطالب بمنع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية، كما طالب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / أو الامتناع عن مثل هذه خطوات.

وتابع "كما نطلب من مجلس النواب مراقبة هذا الشأن، معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الأمور اليومية، ويعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة".