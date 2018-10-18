بومبيو: سنتخذ قرارًا بشأن اختفاء خاشقجي بعد انتهاء تحقيق تركيا والسعودية

القاهرة - مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه أبلغ قادة المملكة العربية السعودية بأن الولايات المتحدة تتعامل مع أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بـ"منتهى الجدية"، مضيفًا أنها تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها الرياض وأنقرة قبل اتخاذ أي قرار برد فعل من واشنطن.

وصرح بومبيو، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، للصحفيين أنه تحدث مع قادة السعودية وتركيا بشأن الواقعة.

وجاءت تصريحاته أيضًا لتحمل تأكيدًا على العلاقات السعودية الأمريكية الاستراتيجية وطويلة.

واختفى خاشقجي منذ الثاني من أكتوبر الجاري، وشوهد آخر مرة قبل دخوله إلى قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وتعتقد تركيا أن الصحفي السعودي الذي ينشر مقالات بصحفية واشنطن بوست الأمريكية، لم يخرج من السفارة، وهو ما نفته المملكة عدة مرات.

وبدأت السلطات في البلدين تحقيقات مشتركة بشأن اختفاء خاشقجي، كما فتش المحققون الأتراك مقر القنصلية السعودية ومنزل سفير المملكة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي حديثه بالقول إن السعوديين أكدوا له أنهم سيجرون تحقيقا "كاملا" في قضية اختفاء خاشقجي.

وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق أن خاشقجي قد قُتل، فيما تنفي المملكة تورطها في الأمر، وأصدرت بيانا قويًا في وقت سابق حذرت فيه من استباق التحقيقات والتسرع في إدانة المملكة بشأن الواقعة.