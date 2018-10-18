بعد بريطانيا وفرنسا.. أمريكا تنسحب من مؤتمر "مستقبل الاستثمار" في السعودية

القاهرة - مصراوي:

أعلن وزير التجارة الأمريكي ستيفن مونشن، أنه لن يحضر"مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية.

وكتب مونشن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "التقيت توًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو،، وقررنا أنني لن أشارك في قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في المملكة العربية السعودية.

وكان وزراء بارزون من فرنسا وبريطانيا وهولندا ألغوا الخميس، مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي المرتقب عقده في الرياض الأسبوع المقبل، بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده باسطنبول في مطلع الشهر الحالي.

وأعلن كل من وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ووزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس ووزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا، عدم مشاركتهم في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" للعام 2018 الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العام السعودي بين 23 و25 أكتوبر الجاري.

وقال لومير لقناة "بوبليك سينا" التلفزيونية "لن أذهب إلى الرياض الأسبوع المقبل" موضحا أن "الظروف غير متوافرة اليوم" للمشاركة في منتدى المستثمرين هذا.

وتابع "اتصلت أمس بنظيري (السعودي) لأبلغه بأنني لن أشارك في هذا المنتدى. أعتقد أن بإمكانه أن يتفهم عدم توجه وزير الاقتصاد الفرنسي إلى الرياض وسط الظروف الراهنة".

واختفى خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد ذهابه إلى قنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق. وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، فيما تنفي الرياض ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله.