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ميركل: مناقشات قمة بروكسل ركزت على خروج بريطانيا من الاتحاد بنهاية مارس 2019

05:35 م الخميس 18 أكتوبر 2018
ميركل: مناقشات قمة بروكسل ركزت على خروج بريطانيا من الاتحاد بنهاية مارس 2019

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

بروكسل (أ ش أ)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن المناقشات خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل ركزت على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 مارس 2019، مشيرة إلى أن الوقت ينفد أمام التوصل لاتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية عن ميركل قولها إن الوقت هو جوهر المسألة في الفترة الراهنة، موضحة أن قادة الاتحاد تمكنوا من "التوصل إلى اتفاق إلى حد معين" خلال قمة بروكسل.

وتابعت قائلة "لا توجد إجابة مرضية حول مسألة الحدود الأيرلندية.. سنلتقي مرة أخرى في وقت مناسب عندما نحقق تقدمًا كافيًا.. لكني لا أستطيع أن أقول متي سيعقد الاجتماع". وأضافت أنها لا تشعر بتفاؤل أقل أو أكثر عقب القمة.

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