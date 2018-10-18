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بوتين: موسكو مستعدة لتحسين العلاقات مع واشنطن في أي لحظة

05:32 م الخميس 18 أكتوبر 2018
بوتين: موسكو مستعدة لتحسين العلاقات مع واشنطن في أي لحظة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استقرار العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - حينما سُئل عما إذا كانت الاجتماعات مع ترامب مفيدة أم لا: "إن التواصل والتباحث مع بعضنا البعض أفضل من المشاجرة باستمرار"، مضيفا "في رأيي، أن رئيس الولايات المتحدة الحالي يسعى إلى تحقيق نوع من الاستقرار للعلاقات الروسية-الأمريكية.. دعونا نرى كيف سيتطور الوضع، وعلى أي حال نحن مستعدون لتحسين العلاقات في أي لحظة".

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