بوتين: إقناع إيران بالخروج من سوريا ليس مشكلة روسيا

موسكو (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مسألة خروج الإيرانيين من سوريا ليست مشكلة روسيا، وإنما على دمشق وطهران الاتفاق عليها.

وقال الرئيس الروسي - خلال جلسة نقاش بمنتدى (فالداى) في سوتشي - "ليست مشكلتنا إقناع إيران بالانسحاب من الأراضي السورية، حيث إن سوريا وإيران دولتان مستقلتان ويتعين عليهما بناء علاقات مع بعضهما البعض".

وأضاف "لدينا علاقات جادة وعميقة مع إيران وسوريا، ومن خلال المناقشات والحوار مع الشركاء الإيرانيين حُلت بعض القضايا، بما في ذلك سحب أنظمة الأسلحة الهجومية من الحدود الإسرائيلية السورية في مرتفعات الجولان".

وشدد بوتين على أن الانسحاب الكامل للقوات من سوريا يعتبر قضية منفصلة ويتعين حلها عبر الحوار بين إيران وسوريا وإيران والولايات المتحدة. وتابع قائلا:"نحن مستعدون أيضًا للمشاركة في هذا النقاش".

وتناول الرئيس الروسي موضوع استخدام السلاح النووي، قائلا: "إن استخدام الأسلحة النووية يعتبر كارثة عالمية ولا يمكننا أن نكون المبادرين بهذه الكارثة".

كما أعلن الرئيس الروسي أن مستوى الثقة في العلاقات بين روسيا والصين غير مسبوق. وقال "توصلنا إلى مستوى من التفاهم بين روسيا والصين،وفقا لتقديراتنا المتبادلة، غير مسبوق".