واشنطن تقرر إلغاء قنصليتها بالضفة والاكتفاء بالسفارة في القدس

كتبت – إيمان محمود

قررت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، دمج القنصلية الأمريكية التي تتعامل مع الفلسطينيين بالسفارة الأمريكية الرسمية في القُدس المُحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن دمج قنصلية القدس مع السفارة التي افتُتحت حديثًا سيحقق انجازًا كبيرًا، لكن هذه الخطوة لها أيضًا دلالة رمزية، وذلك من خلال خفض مستوى القنصلية.

لسنوات؛ كانت القنصلية الأمريكية في القُدس بمثابة سفارة بحكم الأمر الواقع للفلسطينيين، وهي تقدم تقاريرها مباشرة إلى وزارة الخارجية في واشنطن، ووضعها تحت سلطة السفارة يُعد بمثابة اعتراف أمريكي بالسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقطع الفلسطينيون العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، العام الماضي ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.