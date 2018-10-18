"الهند تتحدى أمريكا".. نيودلهي تؤكد: سنستورد النفط الإيراني

كتب - حسام سليم:

قالت الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة على اتصال مع كلًا من الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبل دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.

ونقل موقع "سكرول.إن" الهندي عن رافيش كومار المتحدث باسم الخارجية في مؤتمر صحفي قوله: إن "بلاده ستفعل كل شيء ممكن لحماية احتياجاتها من الطاقة، وإنها لا تزال على اتصال بإيران والولايات المتحدة للوصول إلى حل لهذه القضية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، رغبتها في الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وتتوقع من جميع الدول، بما فيها الهند، الحد من استيراد النفط الإيراني.

وأشار الموقع إلى أن العقوبات الأمريكية غير مصرح بها من قبل الأمم المتحدة، والهند عادة لا تقبل سوى بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

وأكدت طهران كذلك أن الهند ستواصل شراء النفط الإيراني على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وشدد كومار على أن الحكومة أوضحت توقعاتها للولايات المتحدة، وأن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قال إن العقوبات على إيران غير مؤذية للهند.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح وزير البترول الهندي، دارمندرا برادهان، بأن الشركات الهندية ستستمر في استيراد النفط الخام من إيران الشهر المقبل رغم العقوبات.

وحول مخاوف الولايات المتحدة بشأن اتفاق نظام الصواريخ بين الهند وروسيا، أفاد كومار بأن نيودلهى أبلغت موقفها لواشنطن قائلًا: "إن شراء نظام الدفاع الجوي S-400 يمليه اهتمامنا الوطني".

وأبرمت الهند صفقة "إس-400" مع روسيا على الرغم من تحذير الولايات المتحدة بأنها ستفرض عقوبات على الهند إذا أبرمت هذه الاتفاقية، وبموجب قوانين الولايات المتحدة الجديدة، يمكن توقيع عقوبات ثانوية على البلدان التي تبرم صفقات مع قطاعات الدفاع أو المخابرات الروسية، وبحسب ما ورد، طلبت الهند تنازلًا عن العقوبات الأمريكية.