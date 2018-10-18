بوتين: يجب انتظار نتائج التحقيق في اختفاء خاشقجي قبل تخريب العلاقات مع السعودية

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

جاء تصريح بوتين خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف بوتين " لا يمكننا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة"، مشيرا إلى أن "اختفاء خاشقجي أمر مؤسف قطعا لكننا بحاجة لفهم ما حدث".

وتابع : "ما حدث بالفعل هناك، نحن لا نعرف. فما الحاجة لاتخاذ خطوات نحو تدهور علاقاتنا إذا لم نفهم ما يحدث؟، ولكن إذا فهم شخص ما أو اعتقد آخر أن ما حصل هو جريمة قتل، فعندئذ آمل أن يتم تقديم بعض الأدلة، واعتماداً على هذا، سنتخذ القرارات المناسبة ".

واعتبر الرئيس بوتين أنه توجد مسؤولية على عاتق الولايات المتحدة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لأنه عاش في الولايات المتحدة.

واختفى الصحفي السعودي خاشقجي، الذي كان يعمل ككاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، في تركيا في الثاني من شهر تشرين أول/ أكتوبر بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول. وقالت السعودية انه اختفي بعد الخروج من القنصلية.