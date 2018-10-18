بوتين يعزو بدء العمليات العسكرية في سوريا إلى التهديد الإرهابي العالمى

موسكو - (د ب أ):

عزا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بدء العمليات العسكرية الروسية في سورية إلى"التهديد الإرهابي العالمي الذي كان يهدد روسيا والدول الأخرى".

وقال بوتين -في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي"، ونقلتها وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك": "إن الإرهاب بالنسبة للعالم، وخاصة روسيا، يعتبر تهديدا خطيرا، لذلك اتخذنا القرار الصائب ببدء العمليات العسكرية في سوريا".

وتابع قائلا: "روسيا ليست فقط التي ستعاني من هذا الإرهاب، بل هناك دول مجاورة لسورية يهددها الإرهاب، ومنها أفغانستان"، مضيفا أن روسيا "عموما لم تنتصر على الإرهاب عالميا، لكن نحن وجهنا له ضربة كبيرة والحقنا به أضرار، وهذا ما أدى إلى تغيير الوضع بشكل جذري في روسيا".

وأشار بوتين إلى أن روسيا حررت حوالي 95 بالمئة من أراضي سوريا، ومنعت انهيار الدولة السورية، حيث قال: "أولا، حررنا خلال هذه السنوات 95 بالمئة من كامل أراضي الجمهورية السورية، ثانيا: ثبتنا كيان الدولة هناك، ولم نسمح بانهيار الدولة".

واختتم بوتين كلمته قائلا: "لقد ألحقنا أضرارا كبيرة بالإرهابيين في هذه الأراضي، قتلنا الكثير منهم، وبعضهم امتنع عن المشاركة في أنشطة من هذا النوع، فتركوا سلاحهم، وفقدوا الإيمان بمبادئهم التي ظنوا أنها صحيحة".