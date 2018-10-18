بوتين يلقي باللوم على العولمة في مذبحة القرم

موسكو - (د ب أ):

ألقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس باللائمة على العولمة، وبصفة خاصة عبر شبكة الإنترنت، في وقوع مذبحة في إحدى الكليات بمنطقة القرم.

وقال بوتين أمام منتدى سياسي فى سوتشي:" إن كارثة الأمس يبدو أنها نتيجة العولمة، من بين أمور أخرى، فهي غريبة كما تبدو".

وأضاف بوتين، فى تعليقات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء، قائلا:" إن كل شئ بدأ بأحداث مأساوية معروفة جيدا في مدارس فى الولايات المتحدة".

كانت السلطات الاتحادية الروسية قد أعربت عن اعتقادهاأمس الأربعاء عن قيام طالب مسلح بقتل 18 شخصا على الأقل في تفجير في كلية الفنون التطبيقية بمنطقة القرم.

وقال رئيس منطقة القرم سيرجي أكسيونوف أن 18 شخصا قتلوا، وأصيب نحو 50 آخرين في التفجير الذي وقع في مدينة كيرتش.