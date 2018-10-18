الحكومة البريطانية: وزير التجارة لن يحضر المنتدى الاستثماري في السعودية

لندن - (د ب أ):

ذكرت الحكومة البريطانية أن وزير التجارة ليام فوكس لن يحضر المنتدى الاستثماري في المملكة العربية السعودية، لينضم بذلك إلى مسؤولين غربيين آخرين في عدم المشاركة عقب اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال ناطق باسم الحكومة في بيان: "قرر وزير الدولة للتجارة الدولية أن الوقت ليس مناسبا له ليحضر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في 23 أكتوبر".

وأضاف الناطق: "تظل المملكة المتحدة قلقة للغاية إزاء اختفاء جمال خاشقجي".

وتابع الناطق: "نشجع التعاون التركي السعودي ونتطلع لأن تجري المملكة العربية السعودية تحقيقا شاملا وموثوقا وشفافا وفوريا ، مثلما أعلن ".

وجاء في البيان: "يجب محاسبة هؤلاء المسؤولين عن اختفائه".