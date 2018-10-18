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استقالة مسؤول أممي معني بتنسيق الشؤون الإنسانية بسوريا

03:39 م الخميس 18 أكتوبر 2018
استقالة مسؤول أممي معني بتنسيق الشؤون الإنسانية بسوريا

يان إيجلاند

جنيف - (د ب أ):

أعلن مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند اليوم الخميس استقالته من منصبه، وذلك بعد يوم من إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا عزمه تقديم استقالته في نهاية نوفمبر المقبل.

وقال إيجلاند في مؤتمر صحفي في جنيف إنه لم يتم بعد تحديد من سوف يخلفه.

وأضاف الدبلوماسي النرويجي "لم يتم حتى تنفيذ نصف مهام الوظيفة" موضحا أن توقيت استقالته في نهاية الشهر المقبل ملائم لأن" الحرب سوف تدخل مرحلة جديدة".

وقال إيجلاند إنه سوف يركز مجددا على وظيفته الثانية كرئيس لمجلس اللاجئين النرويجي، أحد أكبر منظمات الإغاثة في العالم.

استقالة سوريا مبعوث الأمم المتحدة يان إيجلاند

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