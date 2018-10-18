مصدر أمني عراقي: اعتقال رئيس محكمة داعش وشقيقه في الموصل

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الخميس اعتقال رئيس محكمة داعش وشقيقه في أحد أحياء الساحل الأيمن لمدينة الموصل /400كلم شمال بغداد/.

وقال العقيد صالح الشريفي إن" القوات الأمنية العراقية اعتقلت اليوم القاضي خضير سليمان حسن رئيس محكمة داعش وشقيقه في منطقة حواي الكنيسة بالساحل الأيمن للموصل واقتادتهما إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهما واحالتهما للقضاء".

وأوضح أن" القاضي حسن عراقي الجنسية من سكان قضاء تلعفر وكان محكوما عليه بالسجن المؤبد في سجن بادوش في الموصل قبل سيطرة تنظيم داعش على الموصل عام 2014 حيث ترأس محكمة تنظيم داعش لعامي 2015 و 2016 والذي أصدر الآلاف من أحكام الإعدام بحق الأبرياء".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين تنفذها الخلايا النائمة لتنظيم داعش على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في العراق.