السلطات الروسية: منفذ تفجير القرم لم يكن منفردا على الأرجح

موسكو - (د ب أ):

قالت السلطات الروسية اليوم الخميس إنه من المرجح أن المسلح، الذي يعتقد أنه قتل 20 شخصا على الأقل في كلية بمنطقة القرم أمس الأربعاء، لم يخطط للهجوم بمفرده.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس منطقة القرم سيرجي أكسيونوف القول" أن يكون المشتبه به نفذ الهجوم بمفرده أمر مفهوم، ولكن لايمكن أن يكون قد أعد للهجوم بمفرده وذلك في رأي أنا وزملائي".

وقد توفيت فتاة مصابة صباح اليوم، لترتفع حصيلة القتلى إلى 20 قتيلا، بالإضافة إلى المهاجم المشتبه به.

ويعتقد أن المسلح طالب 28 عاما بكلية الفنون التطبيقية في مدينة كيرتش بشرق القرم.

وقال المحققون إنه تم العثور على جثة المشتبه بهم وبها طلقات نارية، حيث يبدو أنه أطلق النار على نفسه.

وقالت لجنة الانتخابات إنه خلال الهجوم، انفجرت قنبلة " مليئة بأجسام معدنية" في مقصف الكلية.