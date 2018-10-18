رويترز: محققون أتراك يفتشون القنصلية السعودية بإسطنبول مُجددًا

القاهرة- (مصراوي):

فتّش محققون أتراك القنصلية السعودية في إسطنبول، مساء الأربعاء، للمرة الثانية في إطار تحقيق بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ أسبوعين بعد ذهابه إلى مقرّ القنصلية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال شاهد من رويترز إن فريق التحقيق الجنائي غادر القنصلية صباح الخميس بعد تفتيش المبنى والسيارات التابعة للقنصلية. واستخدم الفريق أضواء ساطعة لإضاءة الحديقة لكن دون أن يتضح تحديدا ما كانوا يفعلونه.

وفي وقت سابق، أمضى محققون أتراك قرابة 9 ساعات في مقر إقامة القنصل السعودي، كما فعل محققون سعوديون ذلك أيضا. وفتش الفريق التركي السطح والمرأب وأطلقوا طائرة مسيرة حلقت فوق المنطقة.

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، لكن الرياض تنفي ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله إيّاها.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من تركيا تسجيلات صوتية ومرئية، في حال وُجِدت، بشأن الصحفي السعودي المفقود منذ أسبوعين جمال خاشقجي. وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "طلبناها.. طلبناها في حال وجدت".

وأضاف "لستُ متأكدَا حتى الآن أنها موجودة. قد تكون موجودة على الأرجح .. مُحتمل".

وبينما أكّد أنه "لا يسعى على الإطلاق إلى توفير غطاء للرياض" في قضية اختفاء خاشقجي. وصف السعودية بأنها "حليف هام"، وقال إنها "زبون كبير للصادرات العسكرية الأمريكية"، حسبما أوردت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

كما أشار إلى أنه سيحصل على تقرير مُفصّل في هذا الشأن من وزير الخارجية مايك بومبيو بمجرد عودته إلى البلاد.

وأجرى بومبيو رحلة على مدى اليومين الماضيين شملت السعودية وتركيا، حيث التقى بزعماء البلدين لبحث قضية اختفاء خاشقجي. ومن المُقرر أن يعود إلى واشنطن الأربعاء المُقبل.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي الملك سلمان لالتزامه بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" عن اختفاء الصحفي السعودي.

وقال بومبيو إنه ينبغي منح السعودية بضعة أيام أخرى لإكمال التحقيق في اختفاء خاشقجي، كما امتنع عن التعليق عندما سُئِل على متن طائرته عما إذا كان قد استمع إلى أي تسجيل صوتي لتعذيب خاشقجي. لكن متحدثة باسمه قالت لاحقا إنه "لم يستمع إلى شيء".

وجاءت زيارة بومبيو بتوجيه من ترامب بعد اتصال هاتفي أجراه يوم الاثنين مع العاهل السعودي.

وقال ترامب إن الملك سلمان نفى علمه بما حدث "للمواطن السعودي جمال خاشقجي"، موضحًا أن السعودية تتعاون مع تركيا لكشف مُلابسات الاختفاء.

كان ترامب هدّد مؤخرا بـ"عقاب صارم" حال ثبوت صلة السعودية باختفاء خاشقجي أو ربما مقتله. وقال في تصريحات مُتلفزة: "حتى اللحظة، ينفون ذلك.. سنكتشف حقيقة الوضع، وسيكون هناك عقاب صارم".

فيما ردت السعودية بتأكيد رفضها لأي اتهامات تحاول النيل منها أو محاولات للتلويح بعقوبات اقتصادية أو استخدام ضغوط سياسية ضدها، مُشدّدة على أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) على لسان مصدر سعودي مسؤول لم تُسمه.