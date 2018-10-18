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سفير مصر يبحث مع تمام رئيس الوزراء اللبناني العلاقات الثنائية

12:27 م الخميس 18 أكتوبر 2018
سفير مصر يبحث مع تمام رئيس الوزراء اللبناني العلاقات الثنائية

نزيه النجاري

بيروت - أ ش أ

أجرى سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، جرى خلالها استعراض الأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن العلاقات المصرية – اللبنانية، والتأكيد على حرص القيادة السياسية المصرية على مصلحة لبنان واستقراره.

وقال السفير النجاري: "رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام، صديق تاريخي وعزيز لمصر، وتناول لقاؤنا الأجواء التفاؤلية الحالية في شأن تشكيل الحكومة اللبنانية، وتمنيت للبنان ولكل القوى السياسية التوفيق في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "كما ناقشت مع رئيس الوزراء الأسبق اهتمام مصر بلبنان، والرسالة التي نقلتها من القاهرة خلال الفترة الأخيرة إلى القيادات والمسئولين اللبنانيين بخصوص اهتمامنا بتشكيل الحكومة، في إطار حرصنا الدائم والمتجدد على مصلحة لبنان واستقراره".

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Asha
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