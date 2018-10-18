وكالة: وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب في السعودية

القاهرة (مصراوي)

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، الخميس، وفاة الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبدالرحمن سوار الذهب عن عمر ناهز 83 عامًا.

وقالت وكالة (سونا) إن سوار الذهب توفي بالمستشفى العسكري في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقا لوزارة الدفاع السودانية، ولد المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب في مدينة الأبيض بالسودان عام 1935.

تولى سوار الذهب السلطة في السودان أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم سلم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

بعد تسليمه السلطة، اعتزل سوار الذهب العمل السياسي وتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية والعمل الخيري؛ حيث ترأس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية في السودان.