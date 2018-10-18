وزير العدل التركي: أنقرة تدير قضية اختفاء الصحفي السعودي بنجاح

القاهرة – (مصراوي)

قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، اليوم الخميس، إن بلاده تدير قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعناية فائقة ونجاح، مؤكدًا أن الجبهة السياسية التركية، اتبعت نهجًا شفافًا منذ اللحظة الأولى لاختفاء الصحفي السعودي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول، بالعاصمة أنقرة.

وأكد غُل أن التحقيقات حول إختفاء خاشقجي تُجرى بدقة وعمق في كل مراحلها، معربًا عن توقعه بالتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت، وأن المهم هو الكشف عن ملابسات الحادث وعدم إبقاء أي نقطة مبهمة.

وأشار إلى أن النيابة العامة هي من تجري تحقيقات اختفاء خاشقجي وليست وزارة العدل، مؤكدًا أن نيابة إسطنبول ستفعل ما يملي عليها القانون والقوانين الدولية في تحرياته لقضية خاشقجي.

وقال إنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بقضية خاشقجي، لأنه اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبيّن أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية، داعيا إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة.

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية.

وأصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه طلب من تركيا تسجيلات صوتية ومرئية، "في حال وجدت" بشأن خاشقجي.