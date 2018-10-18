شركة إسرائيلية توقع عقدا للتنقيب عن النفط والغاز في الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الطاقة الفلبينية اليوم الخميس توقيع عقدا يسمح لشركة "راتيو بتروليوم" الإسرائيلية بالتنقيب عن النفط والغاز في جنوب غرب الفلبين بهدف زيادة إمدادات البلاد من النفط.

يغطي العقد الذي يستمر 7 سنوات مساحة 416 ألف هكتار قبالة شرق بالاوان. ووقع العقد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي والسفير الإسرائيلي لدى الفلبين رافائيل هارباز ومسؤولو شركة "راتيو بتروليوم" أمس.

وقال "ألفونسو كوسي" وزير الطاقة الفلبيني في بيان إن "الرئيس كان واضحا للغاية، بلدنا يحتاج إلى تحقيق أمن الطاقة واستدامته في أسرع وقت ممكن. نحن جربنا الآن كيف أن الاعتماد على الاستيراد جعلنا تحت رحمة حركة الأسعار في الأسواق العالمية".

وتقدر تكلفة عملية التنقيب بحوالي 34 مليون دولار على الأقل.

يذكر أن الفلبين في أشد الحاجة إلى الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز لديها، نظرا لأن إنتاج حقل مالامبايا للغاز الطبيعي لن يستمر بعد 2029.

ويقول الرئيس الفلبيني "دوتيرتي" إن افتقاد بلاده للموارد النفطية هو سبب ضعف التقدم الذي تحققه.

يذكر أن شركة "راتيو بتروليوم" تمتلك حقوق التنقيب عن النفط في المياه العميقة في إسرائيل، كما تعمل في مالطا وجويانا.