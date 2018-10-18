العائلة تُكذّب "أول بيان منسوب لها منذ اختفاء خاشقجي": مُضلل ومُفبرك

كتبت- رنا أسامة:

دحضت عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي صحة البيان الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية على لسانها، بشأن المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في وفاته، واصِفة إيّاها بالمُفبرك والكاذب.

وأكّد المستشار القانوني معتصم خاشقجي، ابن عم جمال، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" المحلية أن ذلك البيان لم يصدر عن العائلة.

ووصف معتصم، الذي رأس اجتماعًا للعائلة، البيان بالمُضلل، مُشددًا على التزام أسرة جمال ببيانهم الوحيد الذي يؤكد ثقتهم بحكومتهم في الكشف عن اختفاء جمال.

وقال معتصم إن "موقفنا كعائلة أن جمال مفقود"، مُوضحًا أنه وصلاح خاشقجي، نجل جمال الأكبر، هما الشخصان الوحيدان المفوّضان من قِبل العائلة بالتصريح وإصدار البيانات.

كانت السي إن إن قد نشرت قبل يومين بيانًا عرّفته بأنه "أول بيان لعائلة خاشقجي منذ اختفائه".

وجاء في البيان الذي قالت الشبكة إنها حصلت على نسخة منه، وكذّبته الأسرة لاحقًا: "نحن نتابع، بحزن وبقلق، الأنباء المتضاربة بشأن مصير والدنا بعد فقدان الاتصال معه، قبل أسبوعين، عندما اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. إن عائلتنا مصدومة، وتتوق إلى أن نكون سويا في هذا الوقت المؤلم".

وأضافت الأسرة أن "المسؤولية الأخلاقية والقانونية القوية التي غرسها والدنا فينا تلزمنا بالدعوة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف موته". وأعربت الأسرة عن امتنانها "لجميع أولئك الذين احترموا خصوصيتنا خلال هذه الأوقات الصعبة".

واختفى خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري بعد ذهابه إلى قنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق.

وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية، وزعمت أنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، فيما تنفي الرياض ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله.

وأمر الملك سلمان النائب العام السعودي بفتح تحقيق داخلي في اختفاء خاشقجي، بناء على المعلومات التي توصل إليها الفريق المشترك في إسطنبول، حسبما صرّح مسؤول سعودي لرويترز في وقت سابق.

وكشف مسؤول سعودي على صلة بالتحقيقات الجارية حول اختفاء خاشقجي أن "نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية سيُعلن عنها قريبًا، وفي أي وقت".